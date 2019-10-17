بمشاركة 68 دولة.. المغرب يحتضن مؤتمرا دوليا حول “العدالة والاستثمار”

تحتضن مدينة مراكش يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، مؤتمرا دوليا حول “العدالة والاستثمار”، بمشاركة ممثلين عن 68 دولة.

وقال حكيم بناني، الكاتب العام لوزارة العدل، إن 35 وزير عدل من القارات الخمس، أكدوا مشاركتهم في المؤتمر، الذي يحضره أيضا 30 رئيس نيابة عامة ورئيس مجالس عليا للقضاء.

وأوضح بناني خلال ندوة صحافية نظمت مساء أمس الأربعاء بمقر وزارة العدل، أن المؤتمر يهدف إلى إيجاد وتوطيد جسور التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية.

كما يهدف المؤتمر إلى تيسير التبادل المستمر لمعرفة والمعلومة القانونية والقضائية، بغية التعرف على الإصلاحات التي حققتها أو تسعى لتحقيقها كل دولة في مجال العدالة.

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ويرتقب أن تعرف الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، صباح الإثنين المقبل، تلاوة رسالة ملكية موجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي.

من جهته، قال سعيد السعداوي، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، وهو رئيس الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض، إن المؤتمر سيتدارس خلاله المشاركون فيه، من المسؤولين الحكوميين والخبراء، أربعة محاور.

ويتعلق الأمر بمحور “تحديث المنظومة القانوني للأعمال”، ثم “دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال”، وثالثا، محور “توظيف تكنولوجيا الأعمال”، وأخيرا، “رهانات التكتلات الإقليمية”.