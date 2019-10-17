درابيل وماريا نديم والصنهاجي والبخاري يعالجن قضايا نسائية على “MBC”

تشارك 4 فنانات في بطولة مسلسل مغربي، انطلق بثه على قناة “MBC المغرب”، الأسبوع الحالي، يعالج مجموعة من القضايا النسائية، عبر شخصيات تعشن ظروفا مختلفة.

ويشارك في بطولة المسلسل، الذي يحمل عنوان “أسرار النساء”، المغنية ماريا نديم، التي تخوض ثاني تجاربها في التمثيل، إلى جانب سكينة درابيل، وبديعة الصنهاجي، ومها البخاري.

وتدور قصة المسلسل حول أربع نساء، لكل منهن حياة مختلفة عن أخرى، يجتمعن على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صحفية طلبت اقتراحات لقضايا نسائية من أجل الاشتغال عليها، فتفاعلن مع الأمر.

وتلعب مها البخاري دور الصحافية فدوى، أما مريا نديم فتجسد دور شابة تبحث عن شريك حياتها، حين تتقمص بديعة الصنهاجي دور مطلقة تحاول بدأ حياتها من جديد، وسكينة درابيل تجسد دور سيدة متزوجة.

ولجأت قناة “إم بي سي 5″، التي تستهدف الجمهور المغاربي بصفة عامة، إلى الدراما المغربية، من أجل تعزيز شبكة برامجها، في وقت تعرف فيه الأعمال التمثيلية المغربية تقدما في مستويات عدة، بشهادة مختصين، والجمهور، كذلك.