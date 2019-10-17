قررت لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراة “الكلاسيكو” بين ريال مدريد وبرشلونة، وذلك بسبب الأضواء في مقاطعة كاتلونيا.
وأعلنت اللجنة تأجيل المباراة، التي كان من المُقرر إقامته 26 أكتوبر الجاري، في ملعب “كامب نو” إلى 18 ذجنبر المقبل.
ودعت اللجنة ريال مدريد وبرشلونة لإبداء آرائهما حول اقتراح رابطة الليغا، بتغيير ملاعب الكلاسيكو، وإقامة اللقاء في البرنابيو بدلا من كامب نو، لكن كلا الطرفين رفضا.
وكن الأمن الإسباني، قد رفض إقامة المباراة يوم 26 أكتوبر، بسبب إقامة مظاهرة حاشدة في نفس اليوم في شوارع برشلونة، ولذلك اقترحت اللجنة التأجيل.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. تأجيل مباراة “الكلاسيكو” بين برشلونة وريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.