رسميا.. تأجيل مباراة “الكلاسيكو” بين برشلونة وريال مدريد

قررت لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراة “الكلاسيكو” بين ريال مدريد وبرشلونة، وذلك بسبب الأضواء في مقاطعة كاتلونيا.

وأعلنت اللجنة تأجيل المباراة، التي كان من المُقرر إقامته 26 أكتوبر الجاري، في ملعب “كامب نو” إلى 18 ذجنبر المقبل.

ودعت اللجنة ريال مدريد وبرشلونة لإبداء آرائهما حول اقتراح رابطة الليغا، بتغيير ملاعب الكلاسيكو، وإقامة اللقاء في البرنابيو بدلا من كامب نو، لكن كلا الطرفين رفضا.

وكن الأمن الإسباني، قد رفض إقامة المباراة يوم 26 أكتوبر، بسبب إقامة مظاهرة حاشدة في نفس اليوم في شوارع برشلونة، ولذلك اقترحت اللجنة التأجيل.