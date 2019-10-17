شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اختيارها عالميًا.. ما لا تعرفه عن مشروع الإمارات للآراضي الصحراوية والان مع التفاصيل

اختار حكام جائزة الآغا خان للعمارة مزيجاً مثيراً للاهتمام من الفائزين هذا العام، وهو يتضمن مركز واسط للأراضي الرطبة في الشارقة، بالإمارات العربية المتحدة.

ويتوسط مركز واسط للأراضي الرطبة، والتي صُممت من قبل شركة العمارة في دبي "X-Architects"، مشروع ترميم طموح لتحويل منطقة جرداء إلى نظام بيئي مزدهر، ووجهة شهيرة بين الزوار.

وقال الحكام إن المشروع سيكون سابقة قوية تُشجع على التطوير وتأثيراته المنخفضة على البيئة في الوقت ذاته، في منطقة "تُعرف بميلها للسير في الاتجاه المعاكس".

أصبح مركز واسط للأراضي الرطبة نقطة جذب لمراقبي الطيور والباحثين. ويسمح جداره الشفاف تماماً للزوار بأن يكونوا جزءاً من البيئة الطبيعية للطيور.

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وكان موقع الأراضي الرطبة، والذي بلغت مساحته 20 فداناً، يُعرف بكونه بمثابة أرض غير مأهولة، وعلى مدى العقدين الماضيين، نُظفت المنطقة وحُولت إلى بيئة ملائمة لمجموعة من الأنواع النباتية والحيوانية.

وصُمم هذا المركز حتى يُتيح للجمهور الإماراتي إلقاء نظرة نادرة على مشهد الأراضي الرطبة داخل بيئة صحراوية.

واستخدم المصممون التضاريس الطبيعية لجعل مباني المركز تبدو مغمورة وغير بارزة بين الحياة البرية.

وقال المؤسس المشارك لـ"X-Architects"، فريد إسماعيل: "تمحورت الفكرة حول خفض التدخل من جانبنا"، مضيفاً أن الجانب المعماري من المركز بُني كـ"عامل لمساعدة تجديد الطبيعة، بدلاً من فرض الشكل المبني عليها".

وأشار إسماعيل إلى أنه مع مرور الوقت، ستبدأ الطبيعة بـ"السيطرة على الموقع لتخلق بنية خاصة بها".