شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات أجنحة الحوثي تتصاعد بأب.. مقتل قياديين وإصابة آخرين والان مع التفاصيل

تتصاعد الخلافات الحوثية في محافظة إب، وسط اليمن، حيث قتل قياديان حوثيان في مديرية المخادر شمال محافظة إب، وسط اليمن، وأصيب آخرين برصاص مسلحين يُعتقد أنهم حوثيون في ظل تصاعد الخلافات داخل أجنحة المليشيا.

وقالت المصادر، إن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلاً من الرصاص على مشرف الحوثيين في منطقة الدليل بمديرية المخادر المدعو سعد محروق والقيادي الحوثي أمين حسان الشبيبي، المعين من قبل مليشيا الحوثي ضابط المباحث في إدارة أمن المخادر، مما أدى إلى مقتلهما وإصابة آخرين، حسب مصادر إعلامية.

وطبقا للمصادر، "لم تعرف هوية المسلحين ودوافع الحادثة؛ إلاّ أن بعض المصادر رجحت أن تكون الحادثة تأتي في إطار عمليات التصفيات الداخلية لأجنحة المليشيا الحوثية إثر خلافات على العائدات المالية والنفوذ، فيما تحدثت مصادر أخرى عن وجود ثأر مع أسرة بيت "الدغمري" وقيام المشرف الحوثي بقتل أحد أبناءها.

وفي يونيو الماضي شهدت مدينة إب واحدة من أبرز الأحداث الدموية بين قيادات مليشيا الحوثي بالمحافظة واندلعت مواجهات مسلحة سقط فيها جرحى وقتلى من عناصر المليشيا أبرزهم القيادي الحوثي إسماعيل عبدالقادر سفيان والمعين من قبل الحوثيين وكيلا للمحافظة.