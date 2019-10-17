شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعم المكلا ب7 آلاف طن مواد نفطية والان مع التفاصيل

بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، استقبل رصيف ميناء المكلا، اليوم الخميس، باخرة المشتقات النفطية الثالثة على التوالي، تحمل على متنها 7200 طن متري من مادة المازوت والخاصة بمحطات الكهرباء بمحافظة حضرموت لضمان عدم إنقطاع التيار الكهربائي على المواطنين.

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