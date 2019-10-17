شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم السابع.. أعنف المعارك يخوضها الجيش بحجة وخسائر كبيرة للمليشيات والان مع التفاصيل

يخوض الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، بقيادة اللواء الركن يحيى حسين صلاح أشرس المعارك ضد مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وذلك لليوم السابع على التوالي.

وقال مصدر عسكري وفق المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة آن المليشيات الحوثية تنتحر لليوم السابع على التوالي

حيث شنت هجومها الأول يوم الجمعة الماضية في كل محاور الجبهة وتم التصدي للهجوم وسقط عشرات القتلى من المليشيات بعد أن انكسروا مخلفين جثث قتلاهم وأسر عدد منهم.

مضيفا أن المليشيات عاودت هجماتها بنسقات عديدة وحشود بشرية كبيرة طوال الأسبوع دون أن تحقق أي إختراق في مواقع الجيش.

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وأن قتلى المليشبات بالعشرات في كل محاور المنطقة من محور عبس جنوبا مرورا بحيران ومستبأ شرقا إلى حرض شمالا.

هذا و تدور المعارك حتى صباح اليوم الخميس حيث أفشل أبطال المنطقة العسكرية الخامسة هجوما واسعا للمليشات شمال غرب حرض

وكالعادة جثث المليشات تملاء الشعاب والوديان.

فيما مقاتلات التحالف العربي المساندة لأبطال الجيش الوطني، شنت عشرات الغارات على مواقع المليشيات مستهدفةً تجمعاتهم ومعداتهم العسكرية المختلفة من العربات والاطقم، وخسائر مهوله في صفوف المليشيات التي تدفع المغرر بهم إلى معركة تدرك المليشيات سلفا حتميمة الخسارة فيها.