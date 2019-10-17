بالصور.. ماذا تبقى من آثار الموصل

تحتضن محافظة نينوى أقدم الحضارات التاريخية وأهمها الآشورية، فضلا عن آثار النمرود.

وبعد سيطرة تنظيم "داعش"، تعرضت الآثار المهمة للتدمير، كما دمر متحف الموصل وسرقت أهم القطع الأثرية فيه وهُرّبت للخارج.

سعد عطية احد سكان ناحية النمرود يقول لـ الجزيرة نت ان "الآثار بالناحية تفجرت عام 2015 من قبل داعش حيث تعد هذه الآثار مهمة جدا".

واضاف "عند عودتنا الى مناطقنا بعد التفجير وجدنا الآثار مدمرة"، مشيرا الى ان "ذلك احزننا كثيرا".

فيما قال مسؤول موقع آثار النمرود سعدي علي ان "موقع آثار النمرود يحتوي على قطع اثرية عديدة منها مئات القطع الاثرية المهمة واغلبها حجمها كبير"، مشيرا الى ان "تدمير الاثار تم على ثلاث مراحل ففي المرحلة الاولى كانت بتاريخ الـ12 من آذار عام 2015 حيث تم تدمير الواجهة الامامية للقصر عن طريق تجريف الاليات وجمع القطع الاثرية مقابل البوابة"، لافتا الى ان "التدمير الثاني كان عن طريق تفجير البوابة الاولى والتي دمرت بشكل كامل".

وتابع "اما التدمير الثالث كبير وكان على مستوى هائل حيث ان التفجير للموقع تم عن طريق البراميل المتفجرة"، موضحا "اننا لم نستطع حصر كمية القطع المفقودة الا بعد الدخول الى داخل القصر الذي هو عبارة عن ركام".

فيما اكد مدير متحف الموصل زيد غازي لـ الجزيرة نت ان "هذه المواقع لم تسلم من ايدي الغدر والجشع المتمثل بعصابات داعش، حيث دمر التنظيم الاثار بشكل متسلل وممنهج ولم يتركوا موقعا اثريا الا وقاموا بتخريبه بدء من النبي يونس وجامع النبي يونس مرورا بالانفاق التي قاموا بعملها اضافة الى تدمير مدينة نمرود الاثرية".

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وبين انه "لا يوجد لدينا احصائيات دقيقة بسبب الطريقة الممنهجة لعملية التدمير، فهناك قطع اختفت بسبب التدمير واخرى سرقت وبيعت في السوق السوداء".