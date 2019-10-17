مقتل جندي واصابة آخر بنيران قناص لـ'داعش' في بهرز

افاد مصدر امني، الخميس، بأن جنديا قتل واصيب اخر بنيران قناص لـ"داعش" في بهرز. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قناصا من تنظيم داعش قام اليوم باطلاق النار على نقطة مرابطة امنية تابعة للجيش العراقي بقرية ابو خميس في ناحية بهرز جنوب بعقوبة، ما ادى الى مقتل جندي واصابة اخر". واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجريح الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".

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