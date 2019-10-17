اتحاد الجودو يناشد رئيس الوزراء لأنصافه من لجنة القرار 140

2019-10-17 | 22:12
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ناشد الاتحاد العراقي للجودو، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، من اجل انصافه من لجنة القرار 140 و"التدخل للحفاظ على القانون العراقي".
وذكر الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "الهيئة العامة للأتحاد العراقي للجودو، تتقدم بهذه المناشدة لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي واحمد رياض وزير الشباب والرياضة لأنصاف اتحادنا واحقاق حقه الوطني والقانوني الذي كفله له القانون العراقي النافذ رقم 16 لسنة 1986 المعدل والذي بموجبه تم انتخاب هيئتنا الادارية".
واضاف "فوجئنا بقرار لجنة 140 المشكلة بقرار مجلس الوزراء العراقي الموقر تجاهلت وبتعمد كبير للقانون العراقي واعتمدت اتحاد آخر تشكل بموجب وصاية اجنبية في سابقة خطيرة تمس القانون العراقي وهيبته".
واضاف "فوجئنا بقرار لجنة 140 المشكلة بقرار مجلس الوزراء العراقي الموقر تجاهلت وبتعمد كبير للقانون العراقي واعتمدت اتحاد آخر تشكل بموجب وصاية اجنبية في سابقة خطيرة تمس القانون العراقي وهيبته".
وتابع "نطالب الحكومة بالتدخل للحفاظ على قيمة القانون العراقي وهيبته ومحاسبة كل من يتسبب بعدم احترام قوانيننا وانظمة البلد".
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