العراق يخسر عضويته في مجلس حقوق الانسان

كشف مصدر مطلع، الخميس، ان العراق خسر عضويته في مجلس حقوق الانسان.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "العراق خسر عضويته في مجلس حقوق الانسان خلال الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".

واضاف ان "العراق لم يحصل سوى على 121 صوت متخلفا عن اندونوسيا 174 صوت واليابان وجمهورية كوريا بـ 165 صوت وجزر مارشال 123 صوت حيث ان المقاعد الشاغرة لمجموعة الدول الآسيوية اربعة وكان عدد المتقدمين خمسة".

واعلنت وزارة الخارجية العراقية، في التاسع من كانون الاول عام 2016، عن فوز العراق بمنصب نائب رئيس مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة.