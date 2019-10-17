الأمم المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق نار مؤقت في سوريا

رحب أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، باتفاق واشنطن وأنقرة على وقف إطلاق نار مؤقت في شمال شرقي سوريا.

وقال جوتيريس، في بيان، مساء الخميس: "نرحب بأي جهود لوقف التصعيد في شمالي سوريا وحماية المدنيين".

وأكد أنه "لا يزال هناك طريق طويل للوصول إلى حل فعال للأزمة في سوريا".

وتوصلت واشنطن وأنقرة إلى قرار وقف إطلاق نار مؤقت في شمالي سوريا، وإيقاف العملية العسكرية التركية لمدة 120 ساعة لضمان انسحاب آمن لوحدات الشعب الكردية.



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وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، عقب لقاء الرئيس التركي، إن الاتفاق مع أنقرة سيخدم مصلحة الأكراد في سوريا ويؤسس لمنطقة عازلة طويلة الأمد.

وتابع قائلًا: "نعمل مع وحدات حماية الشعب الكردية على الانسحاب خارج المنطقة بعمق 20 ميلا (32 كم) في سوريا".

كما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار وقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا بـ"اليوم العظيم" لتركيا والأكراد.

وقال الرئيس الأمريكي إن اتفاق وقف إطلاق النار بشمالي سوريا سينقذ ملايين الأرواح وحلفاءنا الأكراد، مضيفا أنهم سينتقلون إلى أماكن آمنة، مع الاستمرار في مراقبة تنظيم داعش بشكل صارم في سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدء عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.