موريتانيا تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي حتى 2022

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إبراهيم طالب إبراهيم - نواكشوطالخميس 2019/10/17 11:59 م بتوقيت أبوظبي
موريتانيا تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان حتى 2022
فازت موريتانيا الخميس بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعدما تم انتخابها عن المجموعة الأفريقية الممثلة بأربعة أعضاء في التجديد الجزئي لأعضاء المجلس، لفترة تستمر حتى 2022.
وحصدت موريتانيا 172 صوتا من أصل 187 من أصوات أعضاء المجلس المشاركين في جلسة الانتخاب التي وقعت في مقر المجلس بجنيف.
وكانت موريتانيا انتخبت عضوا في مجلس حقوق الإنسان، للفترة ما بين 2011/ 2013، عن نفس المجموعة الأفريقية، والتي واتفقت على تقديم 4 مرشحين لعضوية المجلس، وضمت بجانب موريتانيا السودان وليبيا وبنين.
وفقاً للفقرة 7 من القرار 60/251 الصادر عن الجمعية العامة، يتألف مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة عضواً تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي، وتستند عضوية المجلس إلى التوزيع الجغرافي العادل، وتوزع المقاعد بين المجموعات الإقليمية.
وجاء إنشاء مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2006 في إطار الإصلاحات الأممية التي اقترحها الأمين العام السابق كوفي عنان ليخلف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ويهدف المجلس إلى حماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات التي تطالها في مختلف أنحاء العالم عبر تقديم توصيات بشأنها.
ويتولى المجلس من خلال آلياته مهمة الفحص والرصد وتقديم المشورة والتبليغ عن أوضاع حقوق الإنسان في بلدان أو أراضٍ محددة، وعن ظواهر رئيسية عن انتهاكات تتعرض لها حقوق الإنسان في العالم.
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