وقف العدوان التركي وحكومة تونس.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تبرز: لودريان يحذر من عودة داعش جراء العداون التركي، والرئيس العراقي: العدوان التركي يقوض جهود مكافحة الإرهاب، ونائب ترامب في أنقرة لحث أردوغان على وقف العدوان، ومطالب بتجميد أرصدة أردوغان وعائلته في البنوك الأوروبية، وزعيم الجمهوريين بـ"الشيوخ الأمريكي" يسعى لقرار أكثر حسما بشأن سوريا، وخبراء لـ"العين الإخبارية": نبذ الأحزاب للإخوان يعطل حكومة تونس، و"داعش" يستغل العدوان التركي ويطلق سراح سجينات للتنظيم بالرقة، وسوريا: العدوان التركي وليد الأطماع التوسعية لنظام أردوغان، وروسيا تطالب بسيطرة دمشق على حدودها مع تركيا، ورئيس لبنان يؤكد أهمية الحل السياسي للأزمة السورية، وإصابة الإرهابي المطلوب دوليا صلاح بادي في غارة للجيش الليبي.

وفي الاقتصاد تطالعون: موديز: العقوبات الأمريكية تزيد مخاطر الاقتصاد التركي، وعواصف التجارة تضرب أكبر شركة أمريكية للألومنيوم، و6.88 مليون برميل يوميا.. استقرار صادرات السعودية من النفط في أغسطس، وبـ4 مليارات دولار.. باسف الألمانية تدرس إنشاء مجمع كيماويات في الهند، وأسعار الذهب.. المعدن الأصفر يقبع دون 1490 دولارا للأوقية، والبنك الدولي: مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، وقفزة قوية للجنيه الإسترليني بعد التوصل لاتفاق بريكست.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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