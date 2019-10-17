الان تتابع بعد إعلان انسحاب تركيا.. ما هي بنود الاتفاقية "الغامضة" بين ترمب وأردوغان بشأن سوريا؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الخميس، عن أن تركيا وافقت على إنهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا خلال خمسة أيام، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من هذه المنطقة ضمن المهلة نفسها.

جاء إعلان بنس لقرار الانسحاب التركي من الشمال السوري ووقف العملية العسكرية بعد اتفاقية صاغها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى أنقرة بعد عمليات عسكرية نفذتها القوات التركية راح ضحيتها آلاف المدنيين الأكراد إلى جانب تهجير عدد كبير من مدن الشمال السوري.

لكن ما هي بنود الاتفاقية، التي وصفت بالغامضة، بين نائب ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟

– وقف تركيا العملية العسكرية للسماح بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة.

– الولايات المتحدة ستعمل مع الوحدات الكردية لتأمين انسحابها بعمق 32 كيلومترا (20 ميلا) عن الحدود السورية التركية.

– عدم دخول تركيا في عمل عسكري بمدينة كوباني السورية التي دخلتها قوات سورية.

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– إنهاء العملية العسكرية التركية عند اكتمال انسحاب الأكراد.

– الولايات المتحدة لن يكون لها جنود في سوريا.

– الولايات المتحدة وتركيا تلتزمتان بالتوصل لاتفاق سلمي بشأن المنطقة الآمنة في سوريا يضمن أمن أنقرة والأكراد.

– حماية الأقليات في شمال سوريا وحماية السجون هناك.

– هزيمة تنظيم داعش هو الهدف المشترك.

– الولايات المتحدة ستسحب فكرة تطبيق أى عقوبات إضافية على تركيا بسبب الغزو.