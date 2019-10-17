الان تتابع بلومبرج: وزير الطاقة الأمريكي يبلغ ترامب أنه سيتنحى عن منصبه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات قالت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الخميس إن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري أبلغ الرئيس دونالد ترامب أنه سيتنحى عن منصبه، لكن لم يتضح على وجه التحديد موعد رحيله.

وأكد مصدر مطلع أن بيري يعتزم الاستقالة قريبا.

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