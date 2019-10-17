الان تتابع قوات سوريا الديمقراطية تعلن استعدادها للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار مع تركيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أعلنت قوات سوريا الديمقراطية استعدادها للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار مع تركيا. وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، مساء اليوم، التوصل إلى اتفاق بشأن تعليق العملية العسكرية التركية على شمال سوريا، في تطور أتى وسط ضغوط أمريكية كبيرة خلال الساعات الماضية.

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