احتجاجات بيروت

الخليج 365

تناول رواد موقع التغريدات "تويتر"، صور لتظاهرات وسط العاصمة اللبنانية بيروت تنديداً بالضرائب، وتم قطع طرق بالاطارات المشتعلة من قبل مئات اللبنانيين الغاضبين.

وتأتي هذه التظاهرات بعد إقرار الحكومة ضرائب جديدة، آخرها رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، وتوجهها لفرض ضرائب أخرى بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تظاهرات حاشدة في بيروت وضواحيها بعد فرض ضريبة جديدة على "الواتس آب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.