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الخميس 17 أكتوبر 2019
دلشاد مراد
سيد مصطفي
قال دلشاد مراد، رئيس مجلة شرمولا الكردية، أن ما جرى بين قيادة قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري ليس إلا مذكرة تفاهم، مبينًا أن هذا التفاهم يقضي بقيام الحكومة السورية في دمشق بواجباتها للدفاع عن الاراضي السورية من خطر العدوان التركي القائم على مناطق الشمال السوري، ولم يشمل التفاهم المسائل الإدارية والسياسية .
وأكد مراد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نقاط التفاهم بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري الأخيرة تعتبر إيجابية في حال التزمت دمشق ببنوده وقررت بالفعل التصدي بكل قوتها للاحتلال التركي وطرده من الاراضي السورية، ووقف الهجمة التركية البربرية على شرق الفرات.
وأضاف رئيس مجلة شرمولا الكردية، أنه إن لهذا التفاهم النجاح سيكون مقدمة لتفاهم واتفاق سياسي وإداري شامل بين الطرفين بما يكفل الحفاظ على وحدة الاراضي السورية وتثبيت حقوق كافة الشعوب السورية دستورياً وديمقراطيا
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلة شيرملا يكشف لـ"اليمن العربي" حقيقة الإتفاق بين النظام السوري والأكراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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