رئيس مجلة شيرملا يكشف لـ"اليمن العربي" حقيقة الإتفاق بين النظام السوري والأكراد

الخميس 17 أكتوبر 2019

دلشاد مراد

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قال دلشاد مراد، رئيس مجلة شرمولا الكردية، أن ما جرى بين قيادة قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري ليس إلا مذكرة تفاهم، مبينًا أن هذا التفاهم يقضي بقيام الحكومة السورية في دمشق بواجباتها للدفاع عن الاراضي السورية من خطر العدوان التركي القائم على مناطق الشمال السوري، ولم يشمل التفاهم المسائل الإدارية والسياسية .



وأكد مراد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نقاط التفاهم بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري الأخيرة تعتبر إيجابية في حال التزمت دمشق ببنوده وقررت بالفعل التصدي بكل قوتها للاحتلال التركي وطرده من الاراضي السورية، ووقف الهجمة التركية البربرية على شرق الفرات.

وأضاف رئيس مجلة شرمولا الكردية، أنه إن لهذا التفاهم النجاح سيكون مقدمة لتفاهم واتفاق سياسي وإداري شامل بين الطرفين بما يكفل الحفاظ على وحدة الاراضي السورية وتثبيت حقوق كافة الشعوب السورية دستورياً وديمقراطيا