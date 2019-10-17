باحث كردي لـ"اليمن العربي": الجمهوريين يضغطون على أردوغان من داخل الكونجرس

قال إبراهيم كابان، الباحث الكردي ورئيس موقع الجيوإستراتيجي، إن النائب الجمهوري غراهام في المؤتمر الصحفي قبل قليل كانت مرتفعة وضاغطة ضد تركيا، من الوضح إن الأمريكيين حتى هذه اللحظة لم ينجحوا في إقناع اردوغان ، مبينًا أنه اذا استمر اردوغان هكذا فإن العقوبات ستكون قاتلة له من امريكا واوروبا ..



وأكد كابان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن جراهام وجه حديثه لترامب قائلاً "اان لم تفهم إن داعش سوف تعود فإنك لا تسمع النصيحة"، مشيرًا إلى أن السيناتور الجمهوري كان كل خطابه ضاغط ضد اردوغان وكل كلامه للضغط على اردوغان للخروج من سوريا، ويجب ان لا يخذل الأكراد.

وأضاف الباحث الكردي ورئيس موقع الجيوإستراتيجي، ، أن حراهام يقود مجموعة من الجمهوريين في الكونكرس يشكلون لوبي ضاغط على ترامب وهذا مهم للغاية في نصرة القضية الكردية ووقف الغزو التركي ضد شمال سوريا.

وبين كابان، أنه لن ينتهي اي اتفاق خلاص ساعات قليلة بين الامريكيين والاتراك بالتأكيد، موضحًا أنه ستطول النقاشات حتى يوم غداً أيضاً، فاردوغان بدأ يتنازل شيء فشيء ولكن يحتاج إلى ضغوطات اكثر