عاجل.. البيت الأبيض: ترامب قد يدعو بوتين لقمة "جي 7 " 

الخميس 17 أكتوبر 2019

ميك مولفاني

الخليج 365

صرح القائم بأعمال رئاسة البيت الأبيض، ميك مولفاني، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يوجه دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحضور قمة "جي 7" العام المقبل في فلوريدا.



قال مولفاني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، رداً على سؤال حول احتمال توجيه دعوة للرئيس الروسي للمشاركة في قمة "جي 7": "نعم، أعتقد أننا نستطيع (توجيه دعوة للرئيس بوتين)".

وعلق المتحدث الأمريكي على السؤال قائلا: "أعتقد أن السؤال كان عن إمكانية تحويل صيغة "جي 7" إلى "جي 8"، فإذا كان السؤال حول إمكانية فعل هذا، أعتقد أنه (الرئيس ترامب) يستطيع فعل هذا".

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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد صرح سابقاً، أن دول مجموعة السبع الكبرى لم تتوصل إلى إجماع بشأن دعوة روسيا للعودة إلى المجموعة العام المقبل، مشددا على أهمية الحوار مع روسيا.

يذكر أنه في وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، على ضرورة عودة روسيا إلى مجموعة الدول السبع الكبرى، كما أشار إلى احتمال دعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى القمة المقبلة التي ستستضيفها الولايات المتحدة، العام المقبل.

إلى ذلك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تعتبر أية اتصالات مع دول مجموعة السبع مفيدة ولا تستبعد استئناف صيغة مجموعة الثماني.

يُشار إلى أن مجموعة الدول "الثمانية الكبار" تحولت في عام 2014 إلى مجموعة "السبع الكبار" بعد أن قررت دول "المجموعة" عدم المشاركة في قمة سوتشي، واجتمعت في بروكسل من دون روسيا، وذلك على خلفية أحداث شبه جزيرة القرم.

هذا وتضم مجموعة "السبع الكبار" حالياً كلا من ألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، واليابان، وفرنسا، وبريطانيا وإيطاليا.