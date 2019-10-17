نائب ترامب: القوات التركية ستنسحب من سوريا بموجب الاتفاق 

الخميس 17 أكتوبر 2019

مايك بنس

الخليج 365

علق مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي ، على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بالشمال السوري، قائلًا إن الاتفاق ينص على انسحاب كافة التشكيلات والقوات التركية من المناطق التي استحوذت عليها منذ بدء عملية "نبع السلام"،.

وأشار "بنس" إلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على رفع العقوبات الاقتصادية على تركيا، والتي فرضتها الإجارة الأمريكية الأثنين الماضي، بعد أيام من إعلان تركيا بدء عملياتها العسكرية الموسعة شمال شرق سوريا، مؤكداً أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على وقف إطلاق النار في سوريا.