شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الأمريكي يتنحى عن منصبه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (تكساس) قال مصدر في البيت الأبيض إن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري أبلغ الرئيس دونالد ترمب أنه سيتنحى عن منصبه، وذلك قبل يوم من مهلة حددها له الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لتسليم وثائق في التحقيق بشأن مساءلة ترمب. ولم يعرف على الفور الموعد الذي سيتنحى فيه بيري. وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال بيري إنه ليس لديه أي خطط للاستقالة، نافيا بذلك تقريراً لوسائل إعلام بأنه من المتوقع أن يعلن استقالته في نوفمبر.

قال مصدر في البيت الأبيض إن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري أبلغ الرئيس دونالد ترمب أنه سيتنحى عن منصبه، وذلك قبل يوم من مهلة حددها له الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لتسليم وثائق في التحقيق بشأن مساءلة ترمب. ولم يعرف على الفور الموعد الذي سيتنحى فيه بيري. وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال بيري إنه ليس لديه أي خطط للاستقالة، نافيا بذلك تقريراً لوسائل إعلام بأنه من المتوقع أن يعلن استقالته في نوفمبر.

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