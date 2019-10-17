شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تؤكد حرصها على ترسيخ منهج الوسطية والعدالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نيويورك) أكدت المملكة العربية

أكدت المملكة العربية السعودية دعمها تحقيق العدالة وإنجازها وفق ماهو مقرر في الأنظمة والتشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها والأعراف الدولية المتبعة، داعيةً جميع الدول الأعضاء لمزيد البحث والدراسة في كيفية إنجاز وإنفاذ الولاية القضائية العالمية في إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما يحقق الغاية المتفق عليها وهي مكافحة الإفلات من العقاب. جاء ذلك خلال كلمة المملكة في اجتماع اللجنة السادسة لمناقشة بند (نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه) ضمن أعمال جمعية الأمم المتحدة الـ 74 التي ألقاها اليوم (الخميس) رئيس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الناصر، الذي أوضح أن مشاركة المملكة في أعمال اللجنة جاءت لتؤكد أن هذا الموضوع الجاري بحثه واستقصاؤه خلال الأعوام الماضية يستحق كل الاهتمام لدى المختصين في أجهزة إنفاذ العدالة. كما أكدت المملكة حرصها بكل جهدٍ عبر وسائلها الإعلامية على ترسيخ منهج الوسطية واحترام الحقوق والعدالة والحد من خطابات الكراهية ومكافحة التطرّف وعدم إتاحة الفرصة للجماعات الإرهابية والمتطرفة لاستخدام المنصات الإعلامية لبث أفكار الكراهية والعنف. جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة (اللجنة الرابعة) المنعقدة للمناقشة حول البند المتعلق بالمسائل المتعلقة بالإعلام التي ألقاها اليوم عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثاني إبراهيم بن سليمان التركي.

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