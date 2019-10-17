شكرا لقرائتكم أنباء عن تعرض رأس العين شمال سوريا للقصف رغم إعلان وقف النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تم تناقل أنباء عن تعرض بلدة رأس العين شمال سوريا للقصف رغم إعلان وقف النار.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان باستمرار الاشتباكات والقصف في رأس العين وعين عيسى رغم اتفاق وقف النار.

وأعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الخميس، التوصل إلى اتفاق بين أميركا وتركيا على انسحاب أنقرة من شمال سوريا.

وأكد بنس من داخل السفارة الأميركية في أنقرة، أن واشنطن وتركيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في سوريا.

وقال إن العمليات العسكرية ستتوقف 120 ساعة، وستتولى أميركا تسهيل عملية انسحاب قوات الحماية الكردية، مشددا على التزام تركيا بوقف كامل لوقف إطلاق النار، ومساعدة الأقليات الدينية في تلك المناطق المنكوبة.

وتعهد نائب الرئيس الأميركي بإلغاء العقوبات المفروضة على تركيا فور إتمام الانسحاب من الشمال السوري، مشيرا إلى أنه لن يتم فرض المزيد من العقوبات على أنقرة.

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وأوضح بنس أن القوات الكردية ستنسحب من المنطقة الحدودية مع تركيا بعمق 20 ميلا.

أوغلو: تعليق العملية وليس وقفها بشكل تام

في المقابل قال وزير الخارجية التركي، تشاويش أوغلو، إن أنقرة أكدت خلال الاجتماع مع مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، على وحدة الأراضي السورية، مشددا على أن إخلاء المناطق الحدودية من الإرهابيين شرط لتنفيذ اتفاق وقف القتال، مشيراً إلى أن تركيا لم تلغِ العملية العسكرية في سوريا.

وأضاف تشاويش أوغلو في مؤتمر صحافي، الخميس، عقب مباحثات أردوغان وبنس، أنهم مصرون على إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، وأنهم اتفقوا مع واشنطن على أن تسيطر تركيا على المنطقة الحدودية.

وقال وزير الخارجية التركي إنه تم التأكيد على تعليق عملية "نبع السلام" العسكرية وليس وقفها بشكل تام لمراقبة انسحاب التنظيمات المسلحة.

وقال تشاويش أغلو إنه سيتم تعليق عملية "نبع السلام" لمدة 120 ساعة من أجل انسحاب عناصر "بي كا كا - ي ب ك"، مشددا على أنه ليس وقفاً لإطلاق النار.

وأضاف أن أنقرة اتفقت مع الجانب الأميركي على سحب الأسلحة الثقيلة من القوات الكردية وتدمير مواقعها.