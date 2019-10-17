شكرا لقرائتكم النظام السوري: الاتفاق الأميركي التركي المعلن غامض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت المستشارة السياسية والإعلامية للرئاسة السورية بثينة شعبان، الخميس، إن الاتفاق الأميركي التركي المعلن غامض.

وأضافت قائلة إن ما تم الاتفاق عليه بين واشنطن وأنقرة لا يعني أن روسيا وسوريا ستوافقان عليه، مشيرة إلى أنه لولا مساعدة تركيا لما وصل آلاف الإرهابيين إلى سوريا.

واعتبرت شعبان أن مصطلح منطقة آمنة في سوريا غير صحيح فهي ستكون منطقة محتلة، لافتة إلى أن العالم برمته وقف ضد العدوان التركي على سوريا.

وأكدت بثينة شعبان أن النظام السوري لن يقبل بنسخ نموذج كردستان العراق في سوريا.

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اتفاق وقف النار

يذكر أن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، قد أعلن، الخميس، التوصل إلى اتفاق بين أميركا وتركيا على انسحاب أنقرة من شمال سوريا.

وأكد بنس من داخل السفارة الأميركية في أنقرة، أن واشنطن وتركيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في سوريا.

وقال إن العمليات العسكرية ستتوقف 120 ساعة، وستتولى أميركا تسهيل عملية انسحاب قوات الحماية الكردية، مشددا على التزام تركيا بوقف كامل لوقف إطلاق النار، ومساعدة الأقليات الدينية في تلك المناطق المنكوبة.

وتعهد نائب الرئيس الأميركي بإلغاء العقوبات المفروضة على تركيا فور إتمام الانسحاب من الشمال السوري، مشيرا إلى أنه لن يتم فرض المزيد من العقوبات على أنقرة.

وأوضح بنس أن القوات الكردية ستنسحب من المنطقة الحدودية مع تركيا بعمق 20 ميلا.