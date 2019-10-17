استأجرها شخصية عربية شهيرة.. تفاصيل جديدة عن طائرة محمد رمضان.. و«الوزارة» تعلن إيقاف الطيار مدى الحياة وتعاقب مساعده.. وانتفاضة برلمانية.. والفنان: مجرد هزار مش أكثر

الموجز

أثار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر الفنان محمد رمضان وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة، الجدل في قطاع الطيران المصري، خاصة بعد أن وصف عدد من الخبراء الأمر بـ"المخالف للقانون الدولي" وأنتفض الجميع معلنين التحقيق في الامر.

نتائج التحقيقات

أعلنت وزارة الطيران المدني، انتهاء نتائج التحقيقات في واقعة كليب الفنان محمد رمضان داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لإحدي الشركات المصرية الخاصة.

ثبوت الواقعة

وقالت الوزارة، في بيان الخميس: "بعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري، اتخذنا إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة، حيث تقرر إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة، وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلًا أية أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام".

المعايير الدولية

وأكدت الوزارة، ثقتها بشركات الطيران المصرية وإلتزامها بتطبيق المعايير القياسية الدولية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وكذلك ثقتها في مهنية وحرفية الطيارين المصريين وإلتزامهم بالتشريعات والقوانين التي تحقق أعلي معدلات السلامة الجوية، حيث تعد هذة الواقعة عملًا فرديًا ولا يدل على عدم انضباط والتزام الطيارين المصريين بالمعايير الدولية".

وقالت الوزارة، إن صناعة الطيران المدني تقوم بالأساس على الالتزام المطلق بمعايير السلامة الجوية ولا مجال للتهاون مطلقًا مع أي إخلال أو استهتار أو تجاوزات لتلك المعايير.

وزير الطيران المدني

وكان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني أصدر تعليماته إلى سلطة الطيران المدني بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو مصور يظهر به الفنان محمد رمضان، وهو جالس محل الطيار المساعد على طائرة لإحدى شركات الطيران الخاصة، فى رحله خاصه لصالح الفنان المذكور، وتظاهره بتولي قيادة الطائرة.

البرلمان ينتفض

وانتقدت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ما نشره الفنان محمد رمضان، وهو يستعرض قيادته لطائرة محملة بالركاب، قائلة: "فعل مستهتر يؤدي بحياة المواطنين، ويظهر صورة سلبية عن مصر".

وبحسب بيان، قالت إن ما فعله محمد رمضان، يسيء للطيران المصري في خارج، خاصة في ظل النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في هذا القطاع.

وطالبت بفتح تحقيق عاجل مع طاقم الطائرة، والوقوف على ملابسات هذا التصرف الطائش، الذي يعكس مدى الإهمال والاستهتار بأرواح المواطنين.

وأضافت أن هذا التصرف يستوجب المساءلة باعتباره يعرض حياة المسافرين للخطر، ومخالفة لكافة الأعراف الدولية.

معلومات عن الطائرات الخاصة في مصر

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ويخصص مطار القاهرة الدولي، الصالة الـ4، للطائرات الخاصة فقط، وهي بعيدة عن باقي صالات الركاب، ولها مدخل خاص مستقل عن باقي المطار، وتضم صالونات خاصة لمن يريد إيجارها أو الاستعداد للإقلاع.

وظهرت الصالة الرابعة، في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة التي استضافتها مصر، حيث تم تخصيصها لاستقبال ومغادرة الفرق المشاركة في البطولة.

ويوجد في مصر شركة متخصصة في التاكسي الطائر، وهي شركة تابعة لوزارة الطيران المدني المصرية، وبدأت نشاطها في عام 2007، وكان الهدف الأساسي لها توفير طائرات لخدمة لرجال الأعمال والمشاهير، برأسمال 100 مليون دولار، وهي شركة مساهمة ومقسمة بواقع 40% من صندوق دعم وتطوير وزارة الطيران المدني، و30% من بنك الاستثمار القومي، و10% من مصر للطيران، و10% من الشركة القابضة للمطارات، و5% من شركة الملاحة، و5% من الشركة القابضة للمالية التابعة لوزارة الطيران المدني، وتتراوح سعة الطائرة الخاصة بداية من 6 حتى 14 راكبًا، لضمان أقصى درجات الخصوصية.

ودخل نشاط الشركة في التوسع في مجال نقل الركاب وإدخال نشاط الإسعاف الطائر، ومعايرة الأجهزة الملاحية في المطارات بالطائرات الهيلكوبتر، ونشاط غسيل أبراج الكهرباء، بالإضافة إلى الخدمة الأرضية والوكالة للشركات الأجنبية، التي تأتي لمطار القاهرة الدولي.

وتمتلك الشركة 6 طائرات تسع لـ10 ركاب، وطائرة "جلف ستريم 450" تتسع لـ14 راكبًا، وطائرتين "بروفر هاندرت 76" وهما مؤجرتين، وطائرة "بيتش كرافت 350" وتعمل في مجال المعايرة، بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر "إيرباص" وتعمل في مجال غسيل الأبراج.

الخطيب وعمرو دياب

ويعد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والفنان عمرو دياب، والمطرب كاظم الساهر، والفنان محمد رمضان، والكابتن أحمد شوبير، أبرز المشاهير الذين يستخدمون تلك الطائرة.

تفاصيل الطائرة

وفتحت سلطة الطيران المدني تحقيقًا موسعًا في الواقعة، وقررت إيقاف طيار تابع لإحدى الشركات الخاصة ومساعده عن العمل للتحقيق معهما، بسبب الفيديو المتداول، حسبما أكدت مصادر مطلعة لـ"مصراوي".

وأوضحت المصادر أن الطيار ومساعده مصريان يعملان في شركة مخصصة لإيجار الطائرات الخاصة تابعة لوزارة الطيران المدني المصرية.

وأشارت إلى أن الرحلة كانت في طريقها من القاهرة إلى الرياض، والسبب قيام أحد الشخصيات السعودية الشهيرة بتحمل تكاليف إيجار الطائرة الخاصة، لنقل الفنان الشهير إلى العاصمة السعودية، لإحياء أول حفل له في المملكة السعودية في احتفالات الرياض.

وقالت إن الطيار ومساعده سمحا لرمضان بدخول قمرة القيادة، والجلوس على مقعد الطيار، وهو مخالفة صريحة لكل قوانين الطيران الدولية المنصوص عليها، من منظمة الطيران الدولي "الإيكاو" وسلطة الطيران المدني المصرية.

وقالت المصادر إنه عقب الاطلاع على الفيديو، جرى التحقق منه، وتبين أن المقطع صحيح، وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، الخاضعة لسلطة الطيران المدني، والسلطة هي المنوط بها التحقيق مع أي مخالفات للحفاظ على إجراءات السلامة الجوية لجميع الشركات والأطقم الطائرة التابعة لها.

وقالت إن الطيار ومساعده عرضا سلامة الرحلة والركاب، للخطر ولم يتبعا إجراءات السلامة الجوية المنصوص عليها، خاصة إن القطاع مازال يمر بمراحل تعافي منذ حادثة سقوط الطائرة الروسية في سماء العريش نهاية أكتوبر 2015.

الفنان محمد رمضان.

علق الفنان محمد رمضان للمرة الأولى على الضجة المثارة حول واقعة قيادته الطائرة المتجهة من مصر للمشاركة في موسم الرياض بالسعودية، مؤكدا أن الأمر كله كان مجرد هزار وأن كابتن الطائرة قام بإغلاق لوحة التحكم متراجعا عن إعلانه السابق بأنه قاد الطائرة بالفعل.