قوات سوريا الديمقراطية تعلن استعدادها للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار مع تركيا

أعلنت ​قوات سوريا الديمقراطية​ "قسد" عن استعدادها للالتزام باتفاق وقف ​إطلاق النار​ مع ​تركيا​. وكان نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايك بنس، في مؤتمر صحافي في أنقرة بختام محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن العملية العسكرية التركية في سوريا قد أعلن أنّ "الولايات المتحدة الأميركية وتركيا اتفقنا على وقف إطلاق النار في سوريا، وتركيا وافقت على وقف العمليات العسكرية في شمال سوريا".

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