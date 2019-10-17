المرصد: استمرار الاشتباكات والقصف في رأس العين وعين عيسى رغم اتفاق وقف النار

لفت المرصد السوري لحقوق الانسان إلى أن "الفصائل الموالية لتركيا تقصف مواقع للقوات الكردية شمال حلب"، معلناً عن "استمرار الاشتباكات والقصف في ​رأس العين​ و​عين عيسى​ رغم اتفاق وقف النار".

وكان نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايك بنس، في مؤتمر صحافي في أنقرة بختام محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن العملية العسكرية التركية في سوريا قد أعلن أنّ "الولايات المتحدة الأميركية وتركيا اتفقنا على وقف إطلاق النار في سوريا، وتركيا وافقت على وقف العمليات العسكرية في شمال سوريا".