أكّد مستشار ​البيت الأبيض​ روبرت أوبراين أن "​الولايات المتحدة​ ستستخدم العقوبات وقد تستخدم المزيد منها لضبط تصرفات ​تركيا​ عقب هجومها شمالي ​سوريا​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مستشار البيت الأبيض: سنستخدم مزيدا من العقوبات لضبط تصرفات تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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