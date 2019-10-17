الدفاع التركية: الخطابات المتعلقة بفرض العقوبات لا تتطابق مع روح "الناتو"

أكدت ​وزارة الدفاع التركية​ أن "الخطابات المتعلقة بفرض ​عقوبات​ على ​تركيا​ لا تتطابق مع روح ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" القائم منذ 70 عاما"، موضحةً أن "عملية نبع ​السلام​ تتواصل بنجاح كما هو مخطط لها"، مشيرةً إلى أن "حماية تركيا وحدودها وشعبها أمر أساسي في العملية".

وشددت على "ضرورة إخراج تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي خارج المنطقة الآمنة شمالي ​سوريا​"، مؤكدةً أن "مكافحة ​تنظيم داعش الإرهابي​ ستتواصل دون توقف"، موضحةً أن "العملية "نبع السلام" تهدف إلى توفير العودة الآمنة والطوعية للأشقاء السوريين إلى منازلهم وأراضيهم".