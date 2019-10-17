الدفاع التركية: الخطابات المتعلقة بفرض العقوبات لا تتطابق مع روح "الناتو"

أكدت وزارة الدفاع التركية أن "الخطابات المتعلقة بفرض عقوبات على تركيا لا تتطابق مع روح حلف شمال الأطلسي "الناتو" القائم منذ 70 عاما"، موضحةً أن "عملية نبع السلام تتواصل بنجاح كما هو مخطط لها"، مشيرةً إلى أن "حماية تركيا وحدودها وشعبها أمر أساسي في العملية".
وشددت على "ضرورة إخراج تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي خارج المنطقة الآمنة شمالي سوريا"، مؤكدةً أن "مكافحة تنظيم داعش الإرهابي ستتواصل دون توقف"، موضحةً أن "العملية "نبع السلام" تهدف إلى توفير العودة الآمنة والطوعية للأشقاء السوريين إلى منازلهم وأراضيهم".
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