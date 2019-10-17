بثينة شعبان: الاتفاق الأميركي التركي المعلن بشان شمال سوريا غامض

اعتبرت مستشارة الرئيس السوري ​بثينة شعبان​ أن "الاتفاق الأميركي التركي المعلن بشان شمال ​سوريا​ غامض"، مشيرةً إلى أن "مصطلح منطقة آمنة غير صحيح فهي ستكون منطقة محتلة"، لافتةً إلى أن "حليفنا الروسي هو حكماً ضد العدوان التركي على سوريا"، مؤكدةً أن "​العالم​ برمته وقف ضد العدوان التركي على سوريا".

وأكدت أن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ رجل خطير والمعتدي يجب أن يواجه وينشر فكر ​الاخوان المسلمين​ في المنطقة وفي ​اوروبا​ ومحتل لأرضنا وهو معتد على بلادنا"، مشيراً إلى ان "تنسيقنا مع الحلفاء الروس والإيرانيين مستمر ويومي ويوجد بيننا ثقة تامة".