بثينة شعبان: الاتفاق الأميركي التركي المعلن بشان شمال سوريا غامض

اعتبرت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان أن "الاتفاق الأميركي التركي المعلن بشان شمال سوريا غامض"، مشيرةً إلى أن "مصطلح منطقة آمنة غير صحيح فهي ستكون منطقة محتلة"، لافتةً إلى أن "حليفنا الروسي هو حكماً ضد العدوان التركي على سوريا"، مؤكدةً أن "العالم برمته وقف ضد العدوان التركي على سوريا".
وأكدت أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رجل خطير والمعتدي يجب أن يواجه وينشر فكر الاخوان المسلمين في المنطقة وفي اوروبا ومحتل لأرضنا وهو معتد على بلادنا"، مشيراً إلى ان "تنسيقنا مع الحلفاء الروس والإيرانيين مستمر ويومي ويوجد بيننا ثقة تامة".
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