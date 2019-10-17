أردوغان لترامب: جهودنا المشتركة ستحقق السلام والاستقرار في المنطقة

أعرب الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ عن قناعته بـ"أن تحقق جهود ​تركيا​ و​الولايات المتحدة​ ​السلام​ والاستقرار في المنطقة"، معتبرا أن "​الإرهاب​ يمثل أكبر خطر تواجهه البشرية".

ورد على الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، قائلا "السيد الرئيس، سيتم إنقاذ أرواح أكثر بكثير عندما نقضي على الإرهاب، الذي يمثل أكبر عدو للبشرية"، مشيراً إلى "إنني على قناعة بأن هذه الجهود ستحقق السلام والاستقرار في منطقتنا".

تصريح أردوغان جاء ردا على تغريدة من ترامب أعرب فيها عن شكره للرئيس التركي على موافقته على تعليق عملية "نبع السلام العسكرية" ​شمال شرق سوريا​ والتي تنفذها تركيا في المنطقة، منذ 9 تشرين الاول، ضد "​وحدات حماية الشعب​" الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من اليوم، عقب محادثات لنائب الرئيس الأميركي، ​مايك بينس​، مع أردوغان، التوصل إلى اتفاق مع تركيا حول نظام لوقف ​إطلاق النار​ شمال شرق سوريا ينص على تعليق الجانب التركي كل الأعمال القتالية، ومنح 120 ساعة لـ "وحدات حماية الشعب"، التي تعتبرها ​أنقرة​ تنظيما إرهابيا، للانسحاب من منطقة بعمق 20 ميلا نحو ​الجنوب​.