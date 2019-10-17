خليل: رفعت موازنة لا تتضمن اي عبء على أي مواطن لا الطبقات الفقيرة ولا المحرومة

أكد وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ أنه "لم يتخد أي قرار داخل ​مجلس الوزراء​ حول وضع رسم على "​الواتساب​" وكان هناك أفكار واحدة منها كان هذا الامر"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من الاوراق الاقتصادية للاحزاب اللبنانية كـ"التيار الوطني الحر" وتيار "المستقبل" و"​القوات اللبنانية​" وغيرها من الاحزاب"، مشيراً إلى انه "حتى اليوم لم يتخذ أي قرار بفرض أي ضريبة".

وفي حديث تلفزيوني، لفت خليل إلى "إنني حسمت منذ اليوم الاول بانه لا ضرائب جديدة ورفعت موازنة لا تتضمن اي عبء على أي مواطن لا على الطبقات الفقيرة والمحرومة"، مشيراً إلى أن "الكثير من الضرائب موجودة في الاوراق الاقتصادية التي طرحتها الجهات السياسية ولكن هذا لا يعني انها ستكون موجودة في الموازنة".

وأوضح أنه "بعد توضيح وزير الاتصالات محمد شقير نؤكد مجددا ان مجلس الوزراء لم يقر ولم يطرح ضريبة على المحروقات بل طرح ضمن ورقات اقتصادية تقدمت بها قوى سياسية بلقاء بعبدا ونحن كحركة امل نتعهد بأن لا نوافق على اي ضريبة تطال الفقراء".