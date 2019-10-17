اعلن وزير الاتصالات محمد شقير عن أنه "بناء على طلب رئيس الحكومة سعد الحريري سيتم سحب فكرة وضع رسم 20 سنتاً على الاتصالات التي تُجرى عبر الانترنت لا سيما "الوتساب" وهذا الأمر لن يتم عرضه أو دراسته بعد الآن على طاولة مجلس الوزراء على الاطلاق، وستبقى الخدمات متوفرة كما كانت عليه"، مشيراً إلى ان "ما شهدناه اليوم وراءه اياد خفية وأتمنى عدم اللجوء الى أساليب تضرب ما تبقى من اقتصاد والوضع الاقتصادي والمالي لا يتحمل وعلينا أن نكون مسؤولين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصالات: ايقاف موضوع الرسم على "الوتساب" واسقاط فكرتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.