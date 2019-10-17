اكد رئيس تيار "​صرخة وطن​" ​جهاد ذبيان​ في تصريح له "إنني استغرب هذا الغباء السياسي للوزراء في ​حكومة​ "البروباغندا" وتصاريح وزرائها وكأنهم في كوكب اخر بل هم في كوكب اخر ونؤكد على العفوية الشعبية في هذا التحرك الليلة الذي تزامن في معظم المناطق اللبنانية حيث يتقاسم اللبنانيين القهر والظلم والإهمال على مدى الوطن وهذا سبب نجاحه، ايها الشعب العظيم " ما خانك الامين لكنك أئتمنت الخائن".

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كانت هذه تفاصيل خبر ذبيان: نؤكد على العفوية الشعبية في هذا التحرك حيث يتقاسم الناس اوجاعهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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