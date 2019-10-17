حاصباني: بعض الأفرقاء نظرتهم غير كاملة لحقيقة الوضع والتهرب من القرارات الصعبة وفرضها على الناس

لفت نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ في حديث تلفزيوني إلى انه "يبدو أن بعض الأفرقاء نظرتهم غير كاملة لحقيقة الوضع والتهرب من القرارات الصعبة وفرضها على الناس"، مشيراً إلى أنه "في وقت كان العض يقوم بنقاشات جدية في الحكومة كان هناك من يرمون خطابات سياسية يمينا و شمالا".

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