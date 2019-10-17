LBC: قطع طريق الكسليك الدورة بالاطارات المشتلعة احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية

أفادت قناة الـ"LBC" عن "​قطع طريق​ ​الكسليك​ ​الدورة​ بالاطارات المشتلعة احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية". فيما علمت "النشرة" بان "المحتجين قطعوا الطريق في منطقة جل الديب".

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