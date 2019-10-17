زياد عقل: نحتاج الى 50 جسر مشاة اضافي لتقليل حجم ضحايا السير

أكد رئيس جمعية "يازا" ​زياد عقل​ ان"​قانون السير​ لا يزال حبرا على ورق، وفقط يتم اصدار محاضر الضبط بحق المواطنين، وما زلنا نستقبل ​النفايات​ بالسيارات الآتية م الخارج".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عقل أنه " هناك فوضى كبيرة موجودة ونتمنى ان يتم تطبيق قانون السير، فهناك فوضى كبيرة على الطرقات والبلديات تسمح بالتعديات على الطرقات"، مشيراً الى أنه "يجب ان يكون هناك كود موحد تلتزم فيه جميع البلديات".

ولفت الى "أننا نحتاج الى 50 جسر مشاة اضافي فهناك 100 قتيل ب​السنة​ بينهم حوالى 300 للمشاة".

ودعا الى نشر 300 دراج على كل طرقات ​لبنان​ لنوفر 300 قتيل كل سنة".

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