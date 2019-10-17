الجميل: أدعو كل اللبنانيين والكتائبيين للتعبير عن رأيهم في الشارع

اكد رئيس حزب الكتائب النائب ​سامي الجميل​ في حديث تلفزيوني أن "هناك سلسلة تحركات نقوم بتحضيرها في المرحلة المقبلة وأدعو اللبنانيين والكتائبيين للتعبير عن رأيهم في الشارع من دون أي مخالفة للقوانين".

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