إطلاق نار من قبل مرافق شهيب خلال مرور موكبه في وسط بيروت

اقدم مرافق وزير التربية التربية أكرم على اطلاق النار في الهواء اثناء مرور الموكب وسط التظاهرة في ​وسط بيروت​. وقد عمد مرافقو شهيب الى رفع السلاح بوجه مصور النشرة محمد سلمان خلال مرور الموكب وسط بيروت.

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