النشرة: فيديو يظهر شهيب وهو يحاول منع مرافقيه من اطلاق النار بوسط بيروت

حصلت "​الخليج 365​" على مقطع فيديو يظهر فيه لحظة اطلاق النار من قبل مرافقي وزير التربية ​أكرم شهيب​ في ​وسط بيروت​. ويظهر شهيب في الفيديو وهو يحاول منع مرافقيه من اطلاق النار.

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