إعادة فتح السير على جسر الرينغ- بيروت وحركة المرور طبيعية في المكان

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"إعادة فتح السير على ​جسر الرينغ​- ​بيروت​، وحركة المرور طبيعيّة في المكان". وكانت قد لفتت في وقت سابق، إلى "قطع السير على جسر الرينغ بالاتجاهين من قِبل بعض المحتجّين".

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