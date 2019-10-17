شكرا لقرائتكم خبر عن مغرد سعودى لـ"اردوغان": لا تكن أحمق.. ويؤكد: الرئيس التركى ذُل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رجل الأعمال والمغرد السعودي، منذر آل الشيخ مبارك، رسالة إلى رجب طيب أردوغان الرئيس التركى، قائلا له "لا تكن أحمق"، معربا عن استغرابه الشديد من الذين دعموا رجب طيب اردوغان فى عدوانه على شمال سوريا ثم اعتبروا رضوخه لأوامر الأمريكان وانسحابه انتصار عظيم.

وقال "آل الشيخ مبارك" فى تغريده عبر حسابه على موقع تويتر :" خبر ذل اردوغان وانسحابه من سوريا صاغراً وموقف من أيد عملية نبع السلام و العدوان التركى والذي خذلهم هذا التراجع السريع بعد رسالة قصيرة مضمونها" مختتما تغريدته بهشتاج "اردوغان لا تكن احمق".

وقال فى تغريده سابقه :"ما رأيتموه من إهانة لنظام تركيا يوم أمس وخروجه صاغراً من سوريا دليل على وزن ذلك النظام ، لكن ذلك ليس مهم، المهم كيف سينظر كل ذليل شارك في تبرير العدوان التركى ومعهم الجيش الحر الذي شارك في قتل أبناء وطنه لأنفسهم الآن؟؟

Advertisements

جدير بالذكر أن تركيا رضخت للأوامر الأمريكان، ووافقت على وقف العدوان، وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى عقب محادثات مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن تركيا وافقت على وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام فى شمال شرق سوريا للسماح بانسحاب القوات الكردية.