شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "إكسترا نيوز" : أردوغان يفشل في إدارة السياسة الخارجية بعد تكرار تناقضاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على رضوخ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للعقوبات الدولية وتراجع عن تصريحاته التى قال فيها إنه لن يجتمع مع الوفد الأمريكى الذى ضم كل من مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى، ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو.

وقالت قناة "إكسترا نيوز" فى تقريرها، إنه فى مؤشر جديد على تخبط سياسات أردوغان تراجع الرئيس التركى عن تصريحاته بأنه لن يلتقى الوفد الأمريكى الذى يزور تركيا، وأعلن ذلك أمام نواب حزبه العدالة والتنمية فى البرلمان التركى.

وذكرت القناة أن أردوغان لا يستطيع إخفاء فشله الذريع فى إدارة السياسات الخارجية، حيث ترجع عن تصريحاته والتقى بنائب الرئيس الأمريكى، ثم تم الإعلان بعدها على وقف العملية العسكرية التركية على سوريا.