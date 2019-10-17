عودة الكهرباء إلى 85% من مناطق بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

عاد التيار الكهربائي إلى حوالي 85% من المناطق بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، بعد انقطاع دام قرابة الساعة.

أكد المهندس محمد سعيد، رئيس قطاع شركة القناة للكهرباء ببورسعيد، في تصريحات صحفية، على عودة التيار الكهربائي للمحافظة بالكامل خلال نصف ساعة، لافتًا إلى انقطاع التيار عن المحافظة نتيجة عطل فني مفاجئ حدث بالمحطة الرئيسية المغذية للمحافظة بمنطقة الرسوة، وأنه جاري إصلاح المحول، وتحميل الجهد على الخطوط الاحتياطية لتشغيل المحطة.

وشهدت محافظة بورسعيد، مساء اليوم، انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن المحافظة بالكامل، وساد الظلام كافة أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، بالتزامن مع انقطاع مياه الشرب عن الوصول لكافة المنازل، في ظل حالة من الغضب والاستياء الشديدين بين أهالي المحافظة.