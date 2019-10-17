"كهرباء بورسعيد": عطل فني مفاجئ وراء انقطاع التيار عن المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال المهندس محمد سعيد، رئيس قطاع شركة القناة للكهرباء بمحافظة بورسعيد، إن انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة، اليوم الخميس، يرجع إلى عطل فني مفاجئ حدث بالمحطة الرئيسية المغذية للمحافظة.

وأكد رئيس قطاع الكهرباء، في تصريحات صحفية، على أنه جاري إصلاح المحول، وأنه يتم تحميل الجهد على الخطوط الاحتياطية لتشغيل المحطة وعودة التيار الكهربائي خلال أقل من ساعة.

وشهدت محافظة بورسعيد، مساء اليوم، انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن المحافظة بالكامل، وساد الظلام كافة أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، بالتزامن مع انقطاع مياه الشرب عن الوصول لكافة المنازل، في ظل حالة من الغضب والاستياء الشديدين بين أهالي المحافظة.