في الليلة الختامية.. توافد الزائرين والمريدين للاحتفال بمولد السيد البدوي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

توافد الآلاف من الزائرين والمريدين، مساء اليوم الخميس، على ساحة مسجد السيد البدوي ومنطقة الساري وخيام الطرق الصوفية بمدينة طنطا، لحضور احتفالات الليلة الختامية لمولد السيد البدوي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

يذكر أن السيد البدوي، هو أحمد بن علي إبراهيم البدوي السيد (فاس 1200 - طنطا1276) لقب بـ الشيخ المعتقد الصالح أبو الفتيان، ولديه مسجد مشهور في طنطا وله طريقة معروفة باسم الطريقة الأحمدية، وينتسب السيد البدوي للإمام علي بن أبي طالب، ولقب بالبدوي لأنه كان يتلثم على عادة بدو شمال أفريقيا.

وولد البدوي في فاس وسافر على مكة والعراق وزار الجيلني والرفاعي، وذهب إلى مصر، وأقام في مدينة طنطا وهناك ازدهرت طريقته واتبعه ناس كثر يلبسون العمم الحمراء، ورمزهم علم أحمر، ومقامه فى طنطا، ويقام له مولد كبير في طنطا كل سنة، وعاصر معارك عسكرية كبيرة مثل معركة المنصورة، ومعركة عين جالوت، وسلاطين كبار مثل قطز والظاهر بيبرس.