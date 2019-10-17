محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
ذكرت وسائل إعلام لبنانية، بأن وزير الاتصالات أعلن إلغاء رسوم على المكالمات عبر تطبيق "واتس آب" والتي وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق، بحسب شبكة "سكاي نيوز".
وتظاهر لبنانيون، مساء اليوم الخميس، عقب قرار الحكومة بفرض ضريبة بقيمة 6 دولارات على كل حساب بتطبيقات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تطبيق "واتس آب" فضلًا عن ضريبة بقيمة 750 ليرة لبنانية (نصف دولار أمريكي) على صفيحة البنزين.
ودعت منظمات المجتمع المدني في لبنان لتظاهرة ضد قرارات الحكومة، وخرج عدد كبير من اللبنانيين، إلى ساحة رياض الصلح وسط بيروت، رافضين الضرائب التي تفرضها الحكومة ومطالبين برحيلها.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد المظاهرات.. وسائل إعلام لبنانية: وزير الاتصالات يعلن إلغاء رسوم مكالمات "واتس آب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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