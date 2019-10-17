"نفاياتنا ثروة مهدرة".. أسيوط تحتفل بيوم البيئة العربي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي

نظم الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بأسيوط، اليوم الخميس، احتفالية بمناسبة يوم البيئة العربي، تحت عنوان "نفاياتنا ثروة مهدرة"، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بقرية بني مر.

وقال المهندس حسام صلاح عبدالعال، مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط، إن الاحتفال تضمن الحديث عن يوم البيئة العربي ووسائل الحد من التلوث بنهر النيل والحد من آثاره والعمل على مجابهته بالإرشاد والتوعية البيئية، ودور المجتمع في الحفاظ على البيئة والاستفادة من النفايات المهدرة بإعادة تدويرها، مشيراً إلى أهمية نشر الوعي البيئي بالمدارس ولدى الطلاب والطالبات.

وتحدث خالد محمد إبراهيم، مدير إدارة الإعلام بفرع جهاز شئون البيئة بأسيوط، عن أهمية الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، والطرق والوسائل التى يمكن المساهمة بها فى التوعية البيئية للحد من التلوث البيئي، مشيراً إلى إقامة عرض مسرحية وحلقة نقاشية من تقديم طالبات المدارس خاصة بالبيئة والحفاظ عليها، كما قام قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر بعرض نماذج من المخلفات المنزلية فى عمل أشكال فنية رائعة.

جدير بالذكر أن العالم العربي يحتفل سنويًا في شهر أكتوبر بيوم البيئة العربي، وهذا اليوم تخليدًا لمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري الأول لوزراء ومسؤولي البيئة بالدول العربية، وفي دولة تونس المستضيفة للمؤتمر الأول سنة 1986.